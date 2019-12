Maroc : Inauguration d’un bureau de la BERD à Agadir

La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) devait procéder ce lundi02 décembre à l’inauguration de son nouveau bureau à Agadir et la cérémonie inaugurale sera présidée par le vice-président de la BERD, Alain Pilloux, actuellement en visite au Maroc.

Le bureau d’Agadir, qui porte à trois le nombre de bureaux de l’institution bancaire au Maroc, couvrira les Régions du Souss-Massa et de Marrakech-Safi.

L’ouverture de ce nouveau bureau, indique M. Pilloux, s’inscrit dans la volonté de la BERD de réduire les disparités régionales au Maroc, et de couvrir l’ensemble des régions du pays, ajoutant que les principaux secteurs qui suscitent l’intérêt de la banque dans le Souss-Massa sont l’agriculture, la pêche maritime et le tourisme.

Le déplacement de M. Pillouxau Maroc, a pour but de renforcer la coopération entre la banque européenne et le royaume. Au cours de cette visite, le vice-président de la BERD a eu déjà des rencontres avec les autorités marocaines, ainsi que des représentants des secteurs privés et publics. La BERD a l’intention de faire davantage au Maroc pour soutenir le nouveau modèle de développement, a souligné Alain Pilloux.

«La BERD est la première institution internationale qui finance le secteur privé (au Maroc) et la seule qui prête de l’argent en dirham marocain», a-t-il relevé.Par ailleurs, ce haut responsable de la BERD a souligné l’importance des Petites et moyennes entreprises (PME), et l’organisation de concurrence plus importante, pour la création d’emplois au Maroc, à la condition que les entreprises puissent se créer et grossir.« Le but de la banque est justement de les aider à grossir », a-t-il dit.