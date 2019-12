La Tunisie se lance dans des réformes dans le domaine de la Fintech

Dans le but de faire de la Tunisie un Hub technologique régional, la Banque Centrale de Tunisie (BCT), annonce que des efforts seront déployés dans une optique d’inclusivité, à même de permettre de passer à la vitesse supérieure dans le développement technologique dans le pays.

La BCT a annoncé dans un communiqué, la mise en œuvre de mesures clefs pour promouvoir l’innovation et la technologie dans le secteur bancaire et financier. Il s’agit selon la BCT, d’un sandbox réglementaire, d’un comité BCT-Fin Tech, d’un site web sur les technologies financières, d’un BCT-Lab et d’une adresse E-mail dédiée à l’écosystème.

Cette dernière, indique-t-on, servira à recueillir les propositions de l’écosystème Fin Tech, dans le cadre d’une démarche participative sur les questions soulevées et qui seront discutées plus amplement dans un cadre approprié.

L’objectif majeur de cette initiative est de créer une véritable synergie d’ensemble entre tous les acteurs financiers (BCT, opérateurs, agences de régations, Etat…) afin de promouvoir la Fin Tech dans le pays, soutient l’institution monétaire.

La banque centrale a souligné que le comité Fintech récemment créé se chargera de piloter et de coordonner les différentes actions proposées par les parties prenantes.