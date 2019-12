Dakhla : Session de formation cinématographique au profit de jeunes étrangers et marocains originaires des provinces du Sud

Une vingtaine de jeunes étrangers et marocains issus des régions du Sud du Royaume ont bénéficié, du 6 au 15 décembre, d’une session de formation et d’accompagnement cinématographique, avec la participation d’étudiants et professeurs de cinéma de différents pays dans le but de créer des liens de rencontre, de collaboration et d’apprentissage mutuel.

Initiée dans le cadre de Dakhla film forum, cette session offre l’occasion à des étudiants et lauréats du Sahara Lab de se rencontrer, collaborer et tisser des liens culturels, cinématographiques avec d’autres étudiants étrangers venus d’Espagne, de France et de Slovaquie.

Dans l’esprit de la continuité des sessions de formation et d’accompagnement cinématographique organisées par Sahara Lab au profit de jeunes des régions du sud marocain, cette rencontre constitue une occasion pour les jeunes participants de partager leurs œuvres et expériences cinématographiques, assister à des master classes, des ateliers d’écritures et de réalisation et explorer les opportunités de collaboration et de coproduction entre étudiants de différents pays.

Dakhla film forum a pour but de « semer les graines d’un cinéma d’expression personnelle, authentique et lyrique, pour exprimer les multitudes facettes de l’identité et héritage marocain hassani, qui déborde de valeurs humaines partagées par tous ».