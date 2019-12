Maroc : poterie et Zellige à l’honneur à Fès

Le premier Salon national de la poterie et du Zellige traditionnel au Maroc, se tient du 20 au 28 décembre dans la ville de Fès, sous le thème : «Le secteur de la poterie et du Zellige traditionnel, une contribution indéniable dans l’écosystème économique».

Organisé par la Chambre d’artisanat de la région de Fès-Meknès, ce Salon a pour objectif de promouvoir la dynamique de l’artisanat de la poterie, de la céramique et du Zellige traditionnel dans le Royaume.

Pour le Comité d’organisation, «cet événement s’assigne pour objectif d’encourager les rencontres entre experts de différentes branches de la céramique et du Zellige, de promouvoir les investissements et de stimuler les initiatives privées », et il constitue aussi une opportunité pour la conclusion de contrats et de marchés et pour rendre un hommage mérité aux potiers et artisans du Zellige de toutes les régions du pays.

Ce premier Salon de la poterie et du Zellige traditionnel, qui se tient sur une superficie de 4.000 m², connait la participation d’une centaine d’exposants marocains représentant des coopératives, des associations et des entreprises spécialisées dans la fabrication de la poterie et du Zellige traditionnel.

Au programme de ce Salon, figurent des conférences et des tables rondes autour de la filière de la poterie, de la céramique et du Zellige et des questions environnementales en lien avec le secteur et les moyens susceptibles d’accélérer le développement de ces filières.

Il est à noter que ce premier Salon intervient à la suite de l’organisation d’autres salons nationaux thématiques axés sur les secteurs des métaux, du cuir et du bois, couronnés par la commercialisation non négligeable des produits d’artisanat utilitaires ou de décoration.