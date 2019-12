Maroc : Coup d’envoi des conférences de BMCE Bank Of Africa sur la loi de finance 2020

BMCE Bank Of Africa, qui deviendra dès le 1er janvier Bank of Africa, a entamé cette semaine, la 3ème édition de son cycle de conférences régionales sur la loi de finance 2020, au profit de sa clientèle entreprise, TPE, PME, les professions libérales et la clientèle privée.

Pour sa première étape, le groupe bancaire a fait escale à Oujda le 23 décembre avant de se déplacer ce mardi 24 décembre à Nador.

Ce cycle de conférences, placé sous le thème : «Les nouveautés réglementaires et fiscales de la loi de finance 2020 et la contribution libératoire», vise à répondre au mieux aux besoins en information de la clientèle de BMCE Bank Of Africa concernant la nouvelle loi de finance, assure le management de la banque.

«L’objectif est d’expliquer les nouveaux dispositifs de la loi de finance 2020, l’impact des révisions financières sur les sociétés ainsi que la contribution libératoire relative à la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, en plus de plusieurs autres mesures prévues dans cette loi », explique la même source.

Ces conférences permettent à BMCE Bank of Africa de mettre à la portée de ses clients et prospects toutes les informations nécessaires visant à faciliter leur activité au quotidien, à travers des programmes d’animation, de networking et d’échange avec les participants et experts de la banque.

Le cycle de conférences de BMCE Bank of Africa se poursuivra durant le mois de janvier, dans plusieurs villes du Royaume, notamment à Marrakech le 07, à Agadir le 09, à Casablanca le 14, à Rabat le 16 et à Tanger le 21 janvier.

Depuis son lancement en 2017, le cycle de conférences régionales sur la loi de finance est considéré comme un rendez-vous incontournable pour l’ensemble de la clientèle professionnelle du groupe, adoptant pour chaque région un format spécifique qui s’adapte au mieux aux contraintes et attentes de l’audience.