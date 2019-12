Le Cameroun domine le marché du Mobile money en Afrique centrale 

L’Afrique centrale, composée des 6 pays de la CEMAC (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale) et de la RDC (République démocratique du Congo, enregistre près de 40 millions de comptes actifs de téléphonie mobile, révèle le dernier rapport du Groupement mondial des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA).

« Sur les 400 millions de comptes actifs en Afrique subsaharienne, moins de 10% sont localisés en Afrique centrale» qui héberge pourtant plus de 13% de la population africaine, indique le GSMA.

D’après GSMA, l’Afrique centrale affiche un certain retard dans le développement du Mobile Money. «La pénétration de l’usage du Mobile Money en Afrique centrale a été particulièrement forte au Gabon» où 43% de la population de plus de 15 ans possédait un compte en 2017, relève le GSMA, précisant le Cameroun avec ses 15% de taux de pénétration du Mobile Money se retrouve en tête dans la région en termes de transactions.

«La valeur des transactions globales de Mobile Money, qui s’élevaient à 4 512 milliards de FCFA en 2017, a dépassé 7 964 milliards de FCFA à la fin de l’année 2018. Ces transactions ont été réalisées, pour l’essentiel, au Cameroun (76%) et au Gabon (18%) », écrit GMSA dans son rapport, précisant que la lente pénétration du Mobile Money en Afrique centrale contraste avec le dynamisme des transactions dans la sous-région.

On recense 16% de la population adulte en RDC, 15% au Cameroun et au Tchad, et 6% au Congo.

Depuis 2016, le volume et la valeur des transactions doublent pratiquement chaque année, note-t-on. Le nombre de transactions financières en monnaie électronique est en effet passé de 300 millions en 2017 à 567 millions en 2018, ajoute la même source.