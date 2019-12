Maroc : 2020 va rimer avec infrastructures

La route du développement passe par le développement de la route, une assertion dont le Maroc a fait sienne en prévoyant de faire de 2020 l’année des infrastructures.

Selon le ministère marocain de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, d’importants projets d’infrastructures autoroutière, ferroviaire et portuaire sont annoncés pour l’année 2020, la finalité étant d’améliorer l’attractivité du pays et de ses différentes régions aux investissements étrangers.

Dans sa 5ème note sur la répartition régionale de l’investissement 2020, le ministère fait savoir qu’il est prévu «au titre de l’année 2020 la réalisation de la liaison autoroutière avec le nouveau port Nador West Med pour un coût de 4,5 milliards de dirhams (MMDH) ainsi que la construction de l’autoroute de contournement de Casablanca sur 31,5 KM».

«Il sera procédé à la poursuite de la réalisation des projets de connectivité ferroviaire des ports de Nador West Med (3 MMDH) et du port de Safi (300 MDH) ainsi que l’achèvement des préparations du contrat programme entre l’Etat et l’ONCF», lit-on dans la note du ministère de l’économie.

Concernant les infrastructures portuaires, la même source indique que l’année 2020 verra aussi la construction et l’extension d’infrastructures portuaires et maritimes ainsi que le lancement des travaux de protection du littoral.

Les projets d’infrastructures annoncés ne se limitent pas qu’au secteur des transports. Sur le plan social, plusieurs projets visant l’amélioration continue de l’accès de la population aux services de base sont également inscrits sur la liste des investissements de 2020.

Ces différents projets rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural, précise la note.