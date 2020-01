Zimbabwe : La CBZ Bank finance le maïs et le soja

Fidèle à sa politique d’appui au secteur agricole, la banque commerciale zimbabwéenne, CBZ Bank, a annoncé, ce lundi 06 janvier 2020, avoir lancé deux différentes émissions obligataires d’un montant total de 80,6 millions de dollars américains pour financer la culture du maïs et du soja dans ce pays d’Afrique australe.

La banque a fait savoir qu’avec la première opération, elle envisage lever 30,6 millions de dollars pour l’achat des semences, des engrais et des produits chimiques destinés à la production de maïs et de soja. D’une durée de 270 jours, l’obligation est assortie d’un taux d’intérêt compris entre 15 et 18%.

La deuxième obligation, elle, qui porte sur 50 millions USD, a pour objectif de trouver de la liquidité pour importer des produits chimiques et des engrais agricoles non disponibles localement. CBZ Bank précise que cette deuxième obligation propose un taux d’intérêt de 9,5%.

« Ce qui est le plus important, c’est de pouvoir recevoir des fonds sur le plus long terme, pour pouvoir permettre à cette population de s’adapter aux chocs climatiques auxquels elles vont devoir faire face de plus en plus souvent », a commenté Debrah Nguyen, le porte-parole de CBZ Bank en Afrique Australe.

Cette initiative de CBZ Bank intervient dans un contexte marqué par une sécheresse à laquelle fait face le pays, et qui a des répercussions sur son économie. Le Zimbabwe s’attend, en effet, à une deuxième mauvaise récolte consécutive cette année en raison d’une pluviométrie peu convaincante.

Le Zimbabwe est confronté à une sécheresse qui réduit sa production alimentaire. En 2019, selon les statistiques du Programme alimentaire mondial (PAM), la production du maïs a reculé de 50% par rapport à 2018.