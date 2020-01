Le Maroc et le Japon scellent trois accords pour renforcer la coopération

La 5ème session de la Commission mixte entre le Maroc et le Japon co-présidée ce mercredi à Rabat, par le ministre délégué marocain aux affaires étrangères, Mohcine Jazouli et le ministre d’Etat japonais pour les Affaires étrangères, Keisuke Suziki, a été marquée par la signature de trois accords de coopération.

Ces accords viennent compléter le cadre juridique régissant les relations économiques entre les deux pays et renforcer les investissements japonais au Maroc, a-t-on appris de la diplomatie marocaine.

Le premier accord, qui porte sur la promotion et la protection de l’investissement, vise à créer des conditions favorables aux investissements dans les deux pays et à promouvoir les relations économiques et bilatérales.

Eviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et prévenir l’évasion et la fraude fiscales, est l’essence du second accord. Cette convention, indique la même source, s’applique aux personnes résidant dans le territoire de chacun des deux pays et couvre les impôts sur le revenu au Maroc et au Japon.

Enfin, le troisième accord consiste en un don d’équipement au profit de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Ce dernier accord, qui s’inscrit dans le cadre du programme japonais « The economic and social development program », tend à assurer l’équipement de cinq ateliers de production dans des établissements pénitentiaires marocains.

Selon Mohcine Jazouli, la réunion a également permis d’échanger sur la nouvelle feuille de route, en cours d’élaboration, dans le but de mettre en place des «objectifs concrets à réaliser» entre les deux parties.

Le ministre d’Etat japonais, Keisuke Suziki a relevé de son côté, le nombre croissant d’entreprises japonaises installées au Maroc, saluant l’amélioration du climat d’affaires dans le Royaume.

Notons que 71 entreprises Japonaises sont présentes au Maroc, où elles emploient quelque 40.000 personnes.