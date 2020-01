L’Algérie annonce la création d’une agence du numérique pour ce 1er semestre 2020

Dans le but de développer le secteur du numérique et assurer son intégration dans l’économie nationale, les autorités algériennes annoncent la création d’une Agence nationale du numérique au courant du premier semestre 2020.

Cette Agence qui sera composée de représentants des secteurs concernés, sera mise en place avant la fin du 1ersemestre 2020, a indiqué Fatiha Slimani, représentant le Premier ministre, au lancement de la caravane de sensibilisation à l’importance de la numérisation, de l’entrepreneuriat et du E-paiement.

«La nouvelle stratégie du Gouvernement encourage les jeunes à l’entrepreneuriat, notamment en matière du numérique qui contribue au développement de l’économie nationale», a souligné Mme Slimani, faisant savoir que des instructions ont été données pour le soutien et l’accompagnement de tous les porteurs d’idées, qui désirent créer leurs propres entreprises dans ce domaine.

Parmi les dispositions prises pour atteindre cet objectif, figure la création de l’agence du numérique, a-t-elle ajouté, ajoutant que «cette agence permettra à l’Algérie de se positionner au niveau international grâce à son potentiel dans ce domaine, particulièrement les compétences et les capacités dont jouissent les jeunes algériens en la matière».

L’Algérie compte œuvrer à la mise en place d’une nouvelle économie fondée sur le savoir et le numérique pour faciliter au citoyen les procédures et booster l’économie nationale, a renchéri Yassine Djeridene, ministre de la micro entreprise, des startups et de l’économie de la connaissance.

De son côté, le ministre du commerce, Kamel Rezig, a invité tous les acteurs impliqués à adhérer au projet, car, argumente-t-il « le projet de numérisation en Algérie est «ambitieux, d’où l’importance de l’adhésion de tous les concernés».

La caravane de sensibilisation à l’importance du numérique, de l’entrepreneuriat et du E-paiement va insister sur l’importance de la relance des entreprises numériques privées en vue de développer l’économie du pays.