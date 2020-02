Maroc: Le Roi dote la ville balnéaire d’Agadir d’ambitieuses Cités de l’Innovation et des Métiers et Compétences

Le Roi Mohammed VI a inauguré, jeudi à Agadir, la Cité de l’Innovation Souss-Massa, une concrétisation de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle, lancé par le Souverain le 28 janvier 2018, et présidé, à la commune Drarga, la signature de la convention pour le financement des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), avant de procéder au lancement des travaux de construction de la Cité de la région de Souss-Massa.

Véritable levier de l’éclosion d’un environnement de Recherche & Développement et de l’innovation, cette nouvelle Cité vise à riger la région en pôle économique central du Royaume, capable de créer de l’emploi pour les jeunes et d’assurer une croissance inclusive au service du citoyen.

La déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle pour la Région Souss-Massa porte l’ambition de créer, à terme, 24.000 nouveaux emplois, répartis sur 8 secteurs d’activité : trois secteurs historiques vecteurs de croissance (Construction navale, agro-industrie et Chimie) et cinq secteurs émergents, leviers d’accélération industrielle (automobile, cuir, matériaux de construction, plasturgie et offshoring).

La démarche industrielle conçue pour Souss-Massa entend ainsi conforter les secteurs industriels existants tout en développant de manière proactive et agissante de nouveaux créneaux, dans le respect des normes environnementales et de la vocation touristique de la région.

Les infrastructures en cours de développement dans la Région ont permis de générer une dynamique d’investissement industriel sans précédent. À ce jour, 211 projets industriels sont suivis totalisant un investissement prévisionnel de 8,2 milliards de dirhams (800 millions d’euros), avec à la clé la création de 29.222 emplois directs.

Ainsi, 187 projets sont soit opérationnels, soit en cours de mise en œuvre ou affectés dans les nouvelles zones aménagées. Ils permettront de créer 19.346 emplois directs, soit 81 % de l’objectif tracé.