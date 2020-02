Agadir : Le Roi Mohammed VI inaugure la plateforme des jeunes «Argana» pour l’écoute et l’orientation

Le Roi Mohammed VI a inauguré ce mercredi, dans la commune d’aït Melloul relevant de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul, la plateforme des jeunes «Argana» pour l’écoute et l’orientation réalisée pour un coût de 7 millions de Dirhams.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme III de l’initiative nationale pour le développement humain (INDH), auquel est affecté un budget de 18 milliards de dirhams.

La nouvelle plateforme permettra aux jeunes de la région Souss-Massa de tirer le meilleur parti du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises» conçu pour faciliter l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises (TPE).

La plateforme des jeunes «Argana» abrite des espaces d’accueil dédiés à l’entreprenariat, à l’emploi et à l’écoute ainsi qu’un auditorium, des ateliers, une médiathèque, une salle de sport et un terrain de mini foot.

Elle constitue également un espace de rencontre pour les différents acteurs impliqués dans le chantier de l’intégration des jeunes et une réponse aux attentes des jeunes à la recherche d’opportunités d’emploi et d’accès à l’information sur le marché du travail dans l’optique de créer leurs propres entreprises.

Toujours dans le cadre de l’INDH, la préfecture d’Agadir – Ida Outanane a connu la réalisation de l’espace culturel «Dar Momkin» au quartier Lagouira, et celui des «Etoiles du Souss» au quartier El Farah (Bensergao centre).

A cette occasion, le souverain a procédé à la remise de vingt-huit minibus, dont 26 de transport scolaire et deux pour le transport de sportifs, aux présidents des communes et des associations bénéficiaires relevant de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.