Maroc: Le Roi Mohammed VI lance une ambitieuse stratégie de développement agricole

Au Maroc, le Roi Mohammed VI a lancé, jeudi dans la province de Chtouka Ait Baha (dans la région d’Agadir), la nouvelle Stratégie de développement du secteur agricole et des eaux et forets, dans le prolongement du Plan Maroc Vert (PMV) qui a atteint plusieurs de ses objectifs depuis 2009.

La nouvelle stratégie baptisée « Génération Green 2020-2030 », vise à monter en puissance dans le développement de l’agriculture marocaine, a assuré le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, dans une présentation des nouveaux programmes devant le Souverain marocain.

Deux principaux piliers sont à la base de la nouvelle stratégie. Le premier vise la valorisation de l’élément humain, en favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole (quelque 400.000 ménages).

Quant au second pilier, il porte sur l’encouragement d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, à travers la valorisation d’un million d’hectares de terres collectives et la création de 350.000 postes d’emploi au profit des jeunes.

Pour ce qui est de la stratégie « Forêts du Maroc », elle vise à faire des forêts un espace de développement, en assurant notamment une gestion durable des ressources forestières, une approche participative associant les usagers, et la préservation de la biodiversité, a expliqué le ministre.

« Forêts du Maroc » permettra ainsi le repeuplement de 133.000 ha de forêts à l’horizon 2030, la création de 27.500 emplois directs supplémentaires, ainsi que l’amélioration des revenus des filières de production et de l’éco-tourisme.

Au final, la nouvelle stratégie se base sur les acquis réalisés par le PMV, en adoptant une vision nouvelle du secteur agricole à travers la consolidation des filières agricoles afin de multiplier les exportations et porter le produit agricole brut entre 200 et 250 milliards de DH à l’horizon 2030.