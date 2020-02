Le Burundi est le sixième pays africain à ouvrir un consulat général à Laâyoune

Le Burundi a emboîté le pas ce vendredi, à six pays africains en inaugurant à son tour, son consulat général à Laâyoune, principale ville du Sahara marocain.

Cette forte dynamique diplomatique que connaît les provinces sud du Royaume, a débuté en décembre dernier par l’ouverture d’un premier consulat général par l’Union des Comores à Laâyoune, suivie le mois d’après, par le Gabon, le Sao Tomé-et-Principe, la République centrafricaine et la Côte d’Ivoire en ce mois de février.

Parallèlement, les républiques de la Gambie et de la Guinée-Conakry ont ouvert leurs missions diplomatiques à Dakhla, l’autre grande province du Sahara marocain.

Ces pays amis du Maroc, ont été rejoints ce vendredi par le Burundi, dont le ministre des affaires étrangères, Ezechiel Nibigira a coprésidé avec son homologue marocain, Nasser Bourita, la cérémonie inaugurale du Consulat général de la république du Burundi à Laâyoune en présence des élus et des autorités locales et de plusieurs autres personnalités des deux pays.

Si c’est une bonne nouvelle pour les pays africains et leurs ressortissants établis dans la région qui seront désormais plus proches des services consulaires de leurs pays respectifs, les dirigeants du Polisario et surtout de l’Algérie voient d’un mauvais œil cette démarche diplomatique.

Les dirigeants algériens sont les seuls au monde à s’en prendre aux pays africains qui ont établi des missions diplomatiques dans les provinces du Sahara marocain.

Même s’ils ont toujours clamé «la neutralité» de l’Algérie dans le conflit du Sahara et revendiquent à chaque occasion, «le statut d’observateur» dans les négociations menées par l’ONU pour le règlement politique de ce litige territorial, aujourd’hui les dirigeants d’Alger et notamment le département des affaires étrangères n’hésitent pas à agresser ouvertement les pays africains qui ont eu le courage de prouver sur le terrain, la marocanité du Sahara à travers l’ouverture d’une mission diplomatique dans l’une des provinces sud du Royaume.