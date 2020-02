Maroc-Asmex : Des produits agricoles marocains saccagés en Espagne

Les camions qui acheminent, des produits agricoles marocains à destination de pays européens ont été la cible d’actes de vandalisme sur le territoire espagnol, dénoncent les professionnels marocains.

Dans un communiqué conjoint, publié ce jeudi 27 février, l’Association marocaine des exportateurs (Asmex) et la Chambre du commerce, d’industrie et des services de la Région du Souss Massa «dénoncent catégoriquement ces actes perpétrés contre les transporteurs de marchandises agricoles marocaines en transit en Espagne à destination des autres pays de la communauté européenne».

Ces professionnels, qui se mobilisent contre le blocage des exportations en Espagne, demandent au gouvernement marocain d’«intervenir d’urgence afin de mettre fin à ces actes et prendre les mesures qui s’imposent».

L’Asmex et la Chambre du commerce ont indiqué avoir été saisies par plusieurs exportateurs marocains de produits agricoles au sujet de ce blocage enregistré depuis le mardi 25 février dans le sud du Royaume ibérique. En effet, depuis plusieurs jours, les agriculteurs espagnols interceptent et immobilisent les camions transportant les produits agricoles marocains et les vident de leurs marchandises.

Dans leur communiqué, les deux entités regrettent également que plusieurs camions transportant des marchandises, aient été saccagés.

L’Espagne est le pays de transit par lequel le Maroc achemine ses exportations par la voie terrestre vers les pays d’Europe. Cette situation préoccupe l’Asmex, car, elle peut avoir de fâcheuses conséquences sur les agriculteurs et exportateurs marocains de produits agricoles.