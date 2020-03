Le Roi Mohammed VI lance un programme de valorisation économique et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès

Le Roi Mohammed VI a lancé lundi à Fès programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès, étalé sur la période 2020-2024, un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels et la promotion des conditions de vie des citoyens.

Mobilisant des investissements de 670 millions de dirhams (quelque 65 millions d’euros), ce programme vise à préserver le cachet architectural et historique de la médina de Fès et de promouvoir le rayonnement de cette Cité millénaire, inscrite en 1981 au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation des anciennes médinas des différentes villes du Maroc afin de renforcer leur attractivité touristique et culturelle, promouvoir leur patrimoine civilisationnel et humain et conserver leur vocation d’espace de vie, de travail, de création de richesses et de développement de l’économie sociale.

Le nouveau programme concerne 1.197 sites et porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la médina de Fès, la requalification et la mise à niveau des espaces urbains, le renforcement de l’attractivité touristique et économique de cette Cité-Musée, le développement des équipements sociaux de proximité et le traitement de 980 sites du bâti menaçant ruine.