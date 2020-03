Une année noire pour le transport aérien

Le secteur mondial du transport aérien pourrait perdre 252 milliards de dollars, en cette année 2020, à cause de la pandémie du Covid-19, selon une estimation de l’Association internationale du transport aérien (IATA), qui vient de revoir à la hausse les pertes de revenus, en faisant ainsi plus que doubler une précédente estimation.

En effet, le 5 mars dernier, l’IATA estimait que le coronavirus pourrait coûter au transport aérien jusqu’à 113 milliards de dollars de pertes de revenus en 2020. Désormais cette estimation, qui n’est pas définitive, s’élève désormais à 252 milliards dollars.

L’IATA estime que les conditions ont empiré depuis l’interdiction par l’administration Trump de l’entrée aux États-Unis, des voyageurs en provenance d’Europe. Les restrictions d’autres pays à l’entrée sur leur territoire puis la fermeture aux non-Européens de l’espace Schengen, ont asphyxié le secteur de l’aviation civile, souligne cette association.

«Il s’agit de la crise la plus profonde jamais traversée par notre industrie», a commenté le directeur général de l’IATA, Alexandre de Juniac, qui a lancé un véritable SOS aux gouvernements à propos d’une imminente crise de liquidités. «Nous avons besoin d’un package d’aides de toute urgence et nous avons désespérément besoin de cash», a-t-il laissé entendre.

«La crise que traverse le secteur est bien plus grave et plus étendue qu’après les attentats du 11 septembre, l’épidémie de SRAS (2002-2003) ou la crise financière mondiale de 2008», a averti Alexandre de Juniac.

L’IATA, qui rassemble 290 compagnies représentant 82% du trafic aérien mondial, précise que les difficultés des compagnies menacent des millions d’emplois directs et indirects dans le monde.