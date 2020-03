Riposte anti-Coronavirus : UBA débloque 14 millions $ au profit des pays africains

Le groupe United Bank For Africa (UBA) a annoncé, jeudi dans un communiqué, sa décision de débourser une enveloppe de 14 millions de dollars à titre de soutien à 20 pays africains dans leur riposte contre le Covid-19.

«Cet appui prévu par le biais de la Fondation UBA, vise à soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie mondiale du coronavirus (Covid-19) », explique l’institution bancaire.

Le don concerne le Nigeria et à 19 autres pays africains dans lesquels le groupe possède des filiales. Ils devraient recevoir du matériel de secours, des équipements de soins essentiels, ainsi qu’une assistance financière aux gouvernements, précise le communiqué.

La cagnotte réservée pour le Nigeria, pays siège du groupe UBA, s’élève à 7 millions de dollars qui seront répartis entre l’Etat de Lagos (2,8 millions), la capitale fédérale Abuja (1,4 million) et les autres 35 Etats fédérés du pays (2,8 millions).

Une part de 4,2 millions de dollars sera adressée aux pays africains où la banque est présente et 2,8 millions de dollars pour des structures sanitaires avec du matériel et des fournitures.

Le président de la banque panafricaine, Tony O. Elumelu, a déclaré qu’«il s’agit d’un moment où nous devons tous jouer notre rôle. Cette épidémie mondiale doit unir les citoyens, les gouvernements et les chefs d’entreprises, et ce sans délai».

UBA est l’une des plus grandes banques africaines présente dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France. Elle a reçu le prix « The Banker Awards 2019 » de Banque africaine de l’Année.