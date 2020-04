Madagascar : Rajoelina annonce un « résultat concluant » du remède à base de l’artémisia sur les malades du Covid-19

Le président malgache, Rajoelina Andry, est revenu ce dimanche sur les essais effectués sur les malades du Covid-19 avec le remède à base d’Artemisia conçus par les chercheurs malgaches, annonçant la « réussite et les bons résultats des essais » du remède.

« Aujourd’hui, j’annonce officiellement ici la réussite et les bons résultats des essais de notre remède. On peut dire qu’il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu’il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain », a-t-il affirmé au cours d’une émission télévisée sur la chaîne nationale, la TVM.

Ce remède, mis en place par l’Institut malgache de recherches appliquées (IMRA) et baptisé « Covid Organics », devait être lancé officiellement ce lundi. Il s’agit d’un « remède traditionnel amélioré à la fois préventif et curatif », selon le chef de l’Etat.

Comme lors de la première communication sur ce produit malgache, le 8 avril dernier, la sortie médiatique de Rajoelina a encore suscité moult commentaires entre encouragements et dénigrements, surtout au milieu des scientifiques.

Le chef de l’Etat a annoncé dans la foulée la levée progressive du confinement dès ce lundi. « On va rétablir progressivement le cours normal de la vie de la population et ses moyens de subsistance », a-t-il indiqué, précisant qu’« on va commencer par le faire une demi-journée, le matin de 6h à 13h ».

Annonçant la reprise des cours pour le 22 avril prochain, Rajoelina a indiqué que « Covid Organics » sera prescrit sous forme de sirop « à tous les élèves pour leur permettre de se protéger contre la pandémie ».

Madagascar a déjà enregistré 120 cas confirmés de Coronavirus, sans aucun décès.