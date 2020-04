Covid-19 : Le S.G de l’ONU plaide pour un monde plus juste

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a lancé ce samedi 18 avril, un appel à tous les êtres humains les invitant à s’unir pour combattre leur ennemi commun, le nouveau coronavirus, et rebâtir un monde plus juste.

«Ensemble, nous vaincrons ce virus et rebâtirons un monde plus juste, en tant que citoyens du monde unis et en tant que Nations Unies», a déclaré le patron de l’ONU dans son message vidéo pour le concert, «One World: Together at Home» (Un seul monde : ensemble à la maison), organisé par l’Organisation internationale de défense des droits, Global Citizen.

Guterres reconnait que le monde est confronté à une crise sans précédent et que seules l’union et la solidarité peuvent aider l’humanité à la surmonter.

«Veuillez vous joindre à notre appel pour un cessez-le-feu mondial afin de vous concentrer sur notre ennemi commun : le virus », a laissé entendre le SG de l’ONU, avant d’ajouter : « ce faisant, souvenons-nous des plus vulnérables ».

Parlant des plus vulnérables, la Banque mondiale prévoit de financer les programmes de lutte contre la pandémie du Covid-19 dans 100 pays en développement.

Ledit programme va débuter d’ici la fin de ce mois d’avril, a annoncé le président du Groupe de la BM David Malpas, précisant que des programmes sont déjà en cours d’exécution pour lutter contre le virus dans 64 pays en développement.

«Grâce aux ressources existantes, entièrement mobilisées et à octroyer massivement d’entrée de jeu, nous sommes en mesure de fournir 160 milliards de dollars de financements au cours des 15 prochains mois», a promis David Malpass.

Par ailleurs, il a fait savoir que le financement comprenait 50 milliards de dollars sous forme de dons et de crédits hautement concessionnels fournis par l’IDA, le Fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres.