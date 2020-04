Lancement d’une plateforme pour le partage des connaissances médicales en Afrique

Une plateforme numérique pour faciliter l’apprentissage et le partage des connaissances entre les équipes médicales des pays africains membres de la Banque islamique de développement (BID), vient d’être lancée.

Elaborée par la Société marocaine d’Anesthésie, d’analgésie et de réanimation (SMAAR), la BID et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), cette plateforme s’est donnée pour objectif de renforcer les capacités des pays membres et de les aider à résister à l’impact socio-économique de la pandémie Covid-19.

L’initiative, qui a été développée dans le cadre du mécanisme ‘‘Reverse Linkage’’ de la BID et du Programme ‘‘Arab Africa Trade Bridges’’ (AATB), a été inaugurée avec succès par un premier séminaire en ligne, qui a réuni plus de 130 médecins, réanimateurs, urgentistes et membres de comités nationaux de 17 pays africains.

Le webinaire a été axé sur la préparation et la réponse à la pandémie, en tirant parti de l’expertise internationale dans ce domaine.