La CEA prévoit 7 stratégies pour sortir l’Afrique du confinement

La Commission économique pour l’Afrique (CEA), propose à l’Afrique sept stratégies de sortie crise, qui assurent une activité économique réduite mais durable, en Afrique.

Le continent africain perd environ 2,5% de son PIB en un mois de confinement, soit environ 65 milliards de dollars, estime la Commission économique pour l’Afrique (CEA), dans son nouveau rapport intitulé ‘‘Covid-19 : lockdown exit strategies for Africa’’, rendu public ce samedi 9 mai.

« Il ne s’agit pas de confinement. Il s’agit de protéger des vies. Le confinement nous coûte une somme incroyable de 65 milliards de dollars par mois. Nous ne pouvons pas nous le permettre, mais nous ne pouvons pas non plus accepter de perdre des vies, alors il nous faut trouver rapidement des stratégies de déconfinement qui nous permette de renouer avec la croissance et ce de manière durable », a déclaré Vera Songwe, Directrice exécutive de la CEA.

La commission suggère l’amélioration des tests, le confinement jusqu’à la mise au point de médicaments préventifs ou curatifs, la recherche des contacts et les tests de masse, les permis d’immunité, la réouverture segmentée progressive, le déclenchement adaptatif et l’atténuation.

« Une réouverture progressive et segmentée peut être nécessaire dans les pays où le confinement a échoué, des mesures supplémentaires pour supprimer la propagation de la maladie étant nécessaires là où le virus se propage encore », lit-on dans le rapport.

La CEA appelle, pour conclure, chaque pays à élaborer avec soin ses propres stratégies de sortie de confinement, en prenant en compte les particularités internes.

« L’Afrique ne peut pas supporter un confinement aussi prolongé, d’autant plus que 40% de la population africaine se bat pour survivre au jour le jour alors que les pénuries alimentaires s’intensifient », ont indiqué par ailleurs, des panélistes, lors d’un débat international en ligne, organisé par la CEA sur les stratégies de déconfinement dans le continent noir face au COVID-19.