Les pays membres de l’OMS adoptent une résolution face à la Covid-19

La 73ème Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté ce mardi à l’issue de sa rencontre tenue les 18 et 19 mai en visioconférence, une résolution prévoyant une évaluation indépendante de la réponse de l’OMS à la pandémie du coronavirus.

Ce texte approuvé par consensus les 194 pays membres de l’OMS, prévoit de lancer «au plus tôt un processus d’évaluation impartiale, indépendante et complète » de l’action internationale coordonnée par l’OMS engagée face à la pandémie, en vue « d’améliorer les capacités mondiales de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies ».

La résolution, qui appelle à la poursuite de la réforme de l’OMS pour qu’elle réponde mieux aux pandémies, l’invite à « collaborer étroitement avec l’Organisation mondiale de la santé animale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les pays, en vue d’identifier la source zoonotique du virus et de déterminer par quelle voie il s’est introduit dans la population humaine ».

Ce document a reçu l’accord de la Chine et aussi des Etats-Unis, dont le président menace de sortir son pays de l’OMS. Le président américain Donald Trump a menacé lundi de geler indéfiniment le financement américain à l’Organisation mondiale de la Santé si elle ne s’engageait pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours.

«Si l’OMS ne s’engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement envers l’OMS en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de membre au sein de l’organisation», a prévenu le président Trump dans une lettre adressée au directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La question du vaccin contre le nouveau coronavirus a été aussi au centre de cette assemblée générale de l’OMS. La Chine a promis de faire du futur vaccin contre le coronavirus un «bien public mondial», ce qui le rendrait aussi accessible et abordable pour tous les pays en développement.