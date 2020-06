Covid-19 : Le Bénin réduit sa croissance de 7,6% à 3,5% en 2020

Le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement au Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, a annoncé jeudi la baisse des prévisions de la croissance économique pour l’année 2020, passant de 7,6% à 3,5%, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

« Le Bénin n’est pas resté en marge de cette situation catastrophique. Les mesures de restrictions mises en place ont affecté l’activité économique dans les différents secteurs du développement du pays, notamment les transports aériens et portuaires, les entreprises agricoles et industrielles », a déploré le ministre lors d’une conférence de presse tenue à Cotonou pour présenter les différentes mesures prises par le gouvernement afin d’atténuer les effets socio-économiques de la pandémie et relancer l’économie.

Ces mesures adoptées lors du Conseil de ministres du mercredi 10 juin, sont évaluées à une somme de 74,12 milliards de FCFA. Elles touchent les entreprises formelles, les artisans, les personnes exerçant de petits métiers dans le secteur informel, ainsi que tous les ménages qui devraient bénéficier d’une aide au niveau de leurs factures d’eau et d’électricité sur une période de deux ou trois mois.

Les ministères concernés par ces initiatives gouvernementales ont été invités, lors du Conseil, de veiller à leur mise en œuvre immédiate.