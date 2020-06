Création en Algérie d’un Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes

Le ministre algérien de l’agriculture et du développement rural, Cherif Omari, a salué, ce mardi 16 juin, la décision prise en Conseil des ministres le 14 juin dernier, portant création de l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.

La mise en place d’un tel office s’inscrit dans le cadre de la politique algérienne de diversification de son économie en misant sur l’agriculture, a indiqué Omari, précisant que cet Office permettra de «développer les cultures industrielles stratégiques sur les terres sahariennes, notamment le maïs, et les industries sucrière et oléagineuse afin de réduire leur importation progressivement».,

Le ministre de l’agriculture a souligné que l’Office dont le siège sera établi dans le sud du pays, aura pour mission d’accompagner les porteurs de grands projets d’investissements agricoles structurés qui permettent de développer les cultures industrielles stratégiques ciblées.

Il a annoncé qu’un certain nombre de projets vont être lancés à travers cet Office lors de la prochaine campagne agricole, précisant que « la mouture du cahier des charges qui est déjà prête, vise à protéger les droits de l’Etat et des investisseurs et de définir leurs obligation à l’égard de l’Office.