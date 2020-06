La BAD, nouveau membre du réseau Nasdaq

L’entreprise technologique mondiale au service des marchés des capitaux et d’autres industries (Nasdaq) a annoncé, ce mercredi 17 juin, l’adhésion de la Banque africaine de développement (BAD), a son Réseau d’obligations durables.

La BAD, que la Nasdaq considère comme l’un des plus grands émetteurs mondiaux d’obligations à impact social, a ajouté 10 de ses obligations au Réseau d’obligations durables du Nasdaq (NSBN).

Parmi ces obligations, l’emprunt obligataire social d’une valeur de 3 milliards de dollars « Combattre le COVID-19 », lancé en mars 2020, a indiqué Nasdaq, soulignant qu’il s’agissait de l’obligation sociale la plus élevée à l’époque, sur les marchés de capitaux internationaux.

« Combattre le COVID-19 » a pour objectif de contribuer à l’atténuation de l’impact économique et social de la pandémie sur les moyens de subsistance des populations africaines et les économies du continent, a rappelé Hassatou N’Sele, trésorière de la BAD, précisant que cet emprunt, a-t-elle dit, est aussi dédié à « la protection des vies humaines et des moyens de subsistance».

«La plateforme d’obligations durables du Nasdaq, est une vitrine à travers laquelle nous mettons en avant le combat que nous menons contre la pauvreté et pour le progrès du continent Africain », a-t-elle ajouté.

Notons que le NSBN est une plateforme internationale accessible au public, conçue pour améliorer la transparence du marché des obligations durables et vertes à impact social.