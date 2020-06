Le secteur privé en RDC fortement impacté par la Covid-19

La Covid-19 en République démocratique du Congo (RDC), a impacté négativement les activités économiques dans la commune de la Gombe, principal centre d’affaires de Kinshasa, d’après le constat établi par la Fédération des entreprises du Congo (FEC), qui souhaite l’activation du déconfinement et l’allègement des restrictions.

«Pourquoi tarde-t-on à déconfiner la commune de Gombe? Existe-t-il un agenda caché ? A ce jour, beaucoup d’industries fonctionnent au quart de leurs capacités », a alerté l’administrateur délégué de la FEC, Kimona Bononge, soulignant que «l’économie est au plus mal et beaucoup de sociétés sont en train de licencier du personnel, et ont du mal à tourner. Les banques ont restructuré 25% de leurs potentiels du crédit ».

Il souhaite que les autorités puissent prendre des dispositions allant dans le sens de la sauvegarde des activités économiques, comme c’est un peu le cas de par le monde actuellement.

«Dans tous les pays du monde, les gens ont appris à vivre avec la Covid-19. Cette évidence fait peut-être peur à nos autorités qui ne décident rien et rallongent l’actuel statu quo aux conséquences néfastes pour l’économie », a déploré le responsable de la FEC.

Epicentre de la Covid-19 dans la ville de Kinshasa, la commune de Gombe est confinée depuis le mois de mars. A la date du 24 juin 2020, la RDC a enregistré 6.213 cas positifs de Covid-19, dont 142 décès et 870 patients guéris. Le nombre de cas encore actif est de 5201.