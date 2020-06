Reprise des vols internationaux en Côte d’Ivoire à partir du 1er juillet

La Côte d’Ivoire a annoncé jeudi, la reprise à partir du 1er juillet prochain, des vols internationaux dans ses aéroports et les vols intérieurs dès ce vendredi 26 juin, après leur suspension pendant trois mois, à cause de l’épidémie de coronavirus.

La nouvelle a été annoncée ce jeudi lors d’un point de presse, à l’issue d’un conseil national de sécurité, par le ministre de la Santé, Eugène Aka Aoulé qui a précisé que les frontières terrestres et maritimes restent cependant fermées au moins jusqu’au 15 juillet.

La Côte d’Ivoire compte plus de 8.000 cas de coronavirus dont 96% cas se concentrent dans la capitale Abidjan où 58 décès ont été signalés. Le taux de létalité dans le pays s’établit à 0,7% et reste l’un des plus faibles en Afrique. Il traduit, selon les autorités, la qualité de la prise en charge rapide des malades par le système sanitaire.

La Côte d’Ivoire est l’un des premiers pays africains à annoncer la reprise de ses vols internationaux. Alors que le pays enregistre ces derniers jours une hausse de cas positifs au covid-19.

Pour casser la chaîne de contamination de la pandémie, le Conseil a décidé le renforcement du dispositif de prélèvement et de tests afin de fournir des résultats dans un délai maximum de 48h, avec l’isolement obligatoire de toute personne testée positive au covid-19.

La Côte d’Ivoire avait allégé il y a un mois ses mesures de lutte contre le coronavirus, avec la levée du couvre-feu, la reprise progressive des cours et la réouverture des commerces et restaurants, (sauf les lieux de spectacle et les boîtes de nuit).