L’Algérie prévoit une réforme fiscale, bancaire et douanière pour consolider le

L’Algérie a procédé, ce samedi 4 juillet, à l’émission de nouveaux billets et pièces de monnaie, a annoncé le ministre algérien des Finances, Aymen Benabderrahmane, précisant que le recul de la valeur du Dinar algérien est dû à la «conjoncture exceptionnelle», engendrée par la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

Le ministre Benabderrahmane a indiqué que la consolidation du Dinar se fera grâce à «la réforme fiscale et bancaire et aussi, du système douanier», ajoutant le manque de liquidité enregistré récemment dans différents établissements financiers, est imputable au «ralentissement de la dynamique économique et financière du fait de la Covid-19, en plus du fait que l’économie algérienne repose sur le versement en espèce, ce qui requiert une grande liquidité».

«L’Algérie s’achemine vers la numérisation de l’économie et des transactions, qui mettra fin au problème de liquidité», a-t-il révélé.

Il est à noter qu’un terrain vient d’être affecté à la Banque d’Algérie pour la construction d’un nouveau siège de l’imprimerie de la monnaie nationale. Cette nouvelle structure va permettre de moderniser les méthodes de travail du tirage du dinar algérien, assure-t-on.