Covid-19 : L’Afrique table sur 3% de croissance économique en 2021

L’Afrique devrait connaître un rebond de 3% de sa croissance économique en 2021, si les gouvernements parviennent à juguler la propagation de la pandémie de Covid-19, révèle le supplément du rapport sur les «Perspectives économiques en Afrique 2020» publié ce mardi par la Banque africaine de développement (BAD).

Après avoir procédé à une évaluation socio-économique complète de l’impact de la pandémie sur le continent, la BAD a fait noter que la croissance devrait atteindre 3% en 2021, contre -3,4% dans le pire des scénarios pour 2020.

Le supplément souligne que «les perspectives de croissance pour 2021 et au-delà, dépendraient largement de l’efficacité des gouvernements africains à aplatir la courbe de la pandémie et des politiques de réouverture des économies».

«Pour rouvrir les économies, les décideurs politiques devraient adopter une approche progressive et graduelle qui évalue soigneusement les compromis entre le redémarrage trop rapide de l’activité économique et la préservation de la santé des populations », suggère Charles Leyeka Lufumpa, vice-président pour la Gouvernance économique et la gestion des connaissances à la BAD.

La Banque appelle donc à des mesures d’interventions urgentes pour atténuer l’impact de la pandémie, précisant que dans toute l’Afrique, les interventions doivent être parfaitement articulées et comprendre plusieurs volets.

L’institution panafricain recommande également de nouvelles politiques de régulation du marché du travail destinées à protéger les salariés et les emplois, ainsi que des politiques structurelles devant permettre aux économies africaines de se reconstruire et d’améliorer leur résilience face aux chocs futurs.