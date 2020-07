Trois candidats africains postulent pour la direction de l’OMC 

La procédure de dépôt des candidatures pour postuler au poste de directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a pris fin ce mercredi 8 juillet.

En Afrique, trois candidats se sont lancés dans la course, à savoir : la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, l’Egyptien Abdel-Hamid Mamdouh et la Kenyanne Amina C. Mohamed.

Au total, ils sont six candidats à se proposer pour succéder au Brésilien Roberto Azevêdo, sixième directeur général de l’OMC, qui a annoncé son départ anticipé le 31 août, pour des raisons familiales, soit un an avant la fin de son mandat.

S’ouvre maintenant la période de campagne et de consultations qui peut prendre plusieurs mois. A rappeler que la procédure de désignation du DG de l’OMC n’est pas une élection, mais un mécanisme consensuel qui fonctionne par élimination. Le candidat à retenir étant celui qui aura le plus de soutiens.

Les candidats seront entendus, du 15 au 17 juillet, par le Conseil général de l’OMC, l’organe de décision suprême de l’organisation, qui regroupe les représentants de tous les pays membres. Ils seront par la suite éliminés au fur et à mesure.

Le nouveau directeur général qui devra prendre ses fonctions le 1er septembre aura de nombreux défis à relever, l’OMC se trouvant dans un contexte marqué par une grave crise due à la pandémie du coronavirus, laquelle a provoqué une montée du protectionnisme et mis à rude é&preuve de nombreux secteurs de l’économie mondiale.