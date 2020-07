Covid-19 en RDC: Le vice-ministre de la Santé dénonce des “réseaux mafieux” au sein de son ministère

Le vice-ministre de la Santé de la République démocratique du Congo (RDC), Albert M’Peti Biyombo a dénoncé des «réseaux mafieux» au sein même de son département, les accusant d’avoir détourné des fonds alloués à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Dans un «Mémorandum» de trois pages adressé au Premier ministre, Sylvestre Ilunga, le vice-ministre de la Santé affirme qu’«il existe de solides réseaux mafieux» au sein de son ministère qui «exigent des rétro-commissions jusqu’à hauteur de 35% auprès des structures bénéficiaires de ces fonds».

Le vice-ministre de la Santé est à l’instar du Premier ministre, membre du Front commun pour le Congo (FCC) de l’ex-président Joseph Kabila, alors que son patron, le ministre de la Santé, Eteni Longondo est affilié à l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti de l’actuel président Félix Tshisekedi.

Le vice-ministre reproche à Longondo d’avoir validé sans sa contre-signature, le décaissement de sommes importantes pour l’acquisition d’ambulances, de lits et d’autres équipements médicaux, ce qui est contraire aux règles de passation des marchés publics. Le vice-ministre affirme avoir refusé de signer deux «documents financiers non prioritaires et complaisants».

Cette crise de confiance entre le vice-ministre et son chef supérieur survient alors que les agents de santé en charge de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ont lancé lundi une «grève illimitée» et manifesté ce mercredi dans plusieurs villes, pour exiger du ministère de la Santé, le versement de leurs salaires et de leur prime de risque des trois derniers mois.

Le 20 juin, le chef du service de la lutte contre le coronavirus, le Dr Jean-Jacques Muyembe, a affirmé n’avoir reçu que 1,4 million de dollars depuis l’apparition des premiers cas le 10 mars, alors que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait annoncé le 21 mai devant les sénateurs, avoir décaissé 10,7 millions de dollars pour lutter contre la Covid-19 dans le pays.