Les Etats-Unis et le Kenya entament les pourparlers pour un accord de libre-échange

Les Etats-Unis et le Kenya ont lancé des négociations pour nouer un accord de libre-échange dans la perspective de «conclure un accord global de haut niveau» qui servira de modèle pour des accords avec d’autres pays africains, a annoncé mercredi l’administration Trump.

«Le Kenya est un leader reconnu sur tout le continent, un partenaire stratégique important des Etats-Unis, et nous avons un énorme potentiel pour approfondir nos liens économiques et commerciaux» avec ce pays, a déclaré dans un communiqué, le représentant américain au commerce (USTR), Robert Lighthizer.

«Le Kenya et les Etats-Unis ont de solides relations commerciales, comme en témoigne l’augmentation au fil des ans, des exportations et des importations», a souligné pour sa part, Betty Maina, secrétaire du ministère kenyan de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement des entreprises.

Selon elle, un tel accord permettra d’apporter de la visibilité et garantira «un accès préférentiel au marché américain pour les produits kényans». Le Kenya ambitionne en outre d’attirer des investisseurs américains pour «créer des opportunités d’emplois et catalyser d’autres chaînes de valeur qui bénéficieront aux petites et micro-entreprises» du pays.

Début 2020, le président Donald Trump et son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta ont convenu de resserrer leurs liens économiques par la négociation d’un accord de libre-échange ciblant des secteurs jugés stratégiques tels que l’énergie, la santé, l’économie numérique, les infrastructures, l’industrie manufacturière ou encore l’agriculture.