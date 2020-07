Pétrole : Assouplissement du pacte OPEP+

Les travaux de la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC) se sont déroulés hier mercredi par une visioconférence, au cours de laquelle les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés «OPEP+», ont examiné la situation du marché pétrolier international et les perspectives de son évolution à court et moyen termes.

Les membres du JMMC ont aussi évalué le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de coopération pour le mois de juin 2020, tels que décidés lors de la 10ème Réunion ministérielle OPEP+ du 12 avril dernier.

A l’issue de cette réunion, l’OPEP+ a décidé d’assouplir à partir d’août prochain, le pacte de baisse coordonnée et sans précédent des productions de pétrole alors que l’économie mondiale se remet progressivement de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a déclaré le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman.

Il a souligné que cet accord a permis de réduire la production pétrolière l’OPEP+ de 9,7 millions de barils par jour (bpj) depuis mai, soit 10% de l’offre mondiale, alors que la crise du coronavirus a fait plonger la demande mondiale d’un tiers.

Au-delà du mois de juillet, a précisé le prince ben Salman, la limitation de l’offre sera progressivement ramenée à 7,7 millions de bpj d’ici décembre.