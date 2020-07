Covid-19 : Le Soudan va dévaluer sa monnaie après un «énorme» déficit du budget de l’Etat

Le gouvernement soudanais a annoncé mercredi qu’il allait devoir dévaluer sa monnaie en raison de l’énorme déficit dans le budget de l’Etat causé en grande partie par l’arrêt de l’activité économique touchée par la Covid-19.

Dans un communiqué du gouvernement, la ministre des Finances par intérim Mme Hiba Mohammad révèle que «les revenus de l’Etat ont baissé de 40% et cela crée un énorme déficit dans le budget. Le gouvernement doit prendre des mesures d’urgence et changer le cours officiel de la monnaie».

Le conseil des ministres soudanais était consacré à l’examen de la situation économique et financière des six premiers mois de 2020. Au cours officiel, le dollar s’échange à 55 livres soudanaises contre 140 au marché parallèle. Le taux d’inflation a atteint 136% sur un an, aggravant les difficultés économiques déjà existantes au Soudan.

D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le Soudan a besoin de 283 millions $ pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le financement qui vise à fournir des services de nourriture, d’eau, d’assainissement, de santé, de nutrition et de protection aux populations sera mobilisé grâce à l’aide internationale.

Depuis août 2019, le Soudan est doté d’un gouvernement de transition formé de technocrates, à la suite d’un accord de partage du pouvoir conclu entre l’armée et les principales figures de l’opposition.

Avec l’arrivée du coronavirus, de nouveaux défis se sont donc ajoutés à la crise socio-économique que traverse le pays depuis plusieurs mois. D’après le gouvernement, la nouvelle pandémie a affecté le pouvoir d’achat des familles, et les restrictions ont un impact sur l’accès à la nourriture, aux soins de santé et aux services de base. «Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences découlant de la pandémie du coronavirus», a déclaré mercredi la ministre des Finances, selon le communiqué.

Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 11.000 personnes dans le pays, dont 706 ont succombé.