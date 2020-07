Tunisie/Covid-19 : une enquête menée par INS révèle que 35% des entreprises privées risquent de fermer définitivement

Une étude, publiée jeudi par l’Institut National de la Statistique (INS) en Tunisie, a mis en lumière les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises privées dont 35% d’entre elles reconnaissent le risque qui les guette de mettre la clé sous la porte si leurs conditions ne changent pas.

L’INS a mené cette étude d’impact socio-économique sur le secteur privé auprès de 2500 structures représentatives du secteur. L’enquête réalisée par voie téléphonique a montré que 72,4% des entreprises estiment ne pas être capables de garantir certaines de leurs charges en raison du manque de fonds disponibles.

Par contre, 13,3% des entreprises interrogées disposent d’un Plan de continuité des activités (PCA), le premier secteur en tête de liste étant celui des TICS (23,0%), suivi des secteurs des industries mécaniques et électroniques (22,2%), des services divers (20,1%) et bien d’autres avec des taux plus faibles. 26,6% des entreprises ont intégré le télétravail comme une des mesures dans leurs PCA.

Moins de 10% des entreprises affirment avoir bénéficié des mesures prises par le gouvernement pour aider les sociétés à faire face à la crise, sachant que parmi celles qui n’en ont pas joui, 37% déclarent en avoir fait la demande et 25% n’auraient pas sollicité les autorités.

L’Institut National de la Statistique a bénéficié du soutien de la Société financière internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale, pour réaliser son enquête.