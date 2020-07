Orange et NSIA lancent Orange Bank Africa en côte d’Ivoire

L’opérateur télécoms français Orange et le groupe de bancassurance africain NSIA ont annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement en Côte d’Ivoire de Orange Bank Africa, un service bancaire numérique censé s’étendre par la suite à d’autres pays africains.

Orange Bank Africa a pour objectif de répondre aux besoins d’une grande partie de la population, souvent exclue du monde bancaire classique, en lui permettant d’emprunter ou d’épargner de faibles montants. Il sera ainsi accessible à toutes les catégories sociales, avec comme seule condition être un client de Orange Money.

La plateforme numérique bancarisée « proposera, à travers le canal Orange Money, une offre d’épargne et de micro-crédit permettant d’emprunter à partir de 5.000 FCFA (7,6 euros) de façon instantanée depuis son mobile », souligne le texte.

Le nouveau service bancaire qui espère séduire jusqu’à 10 millions de clients en Côte d’Ivoire, au cours des cinq prochaines années, vise également d’être présent dans d’autres pays, notamment au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Son ambition est de devenir l’acteur de référence de l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest.

« Grâce à notre association avec NSIA, un autre leader du marché africain, nous facilitons l’accès aux services bancaires au plus grand nombre, à travers des services simples et essentiels, pour le bénéfice de tous nos clients », a déclaré Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange.

Pour sa part, Jean Kacou Diagou, Président du groupe NSIA, s’est dit « très heureux que le partenariat conclu entre Orange et NSIA ait donné naissance à Orange Bank Africa ». « Nous sommes (…) fiers d’avoir pu joindre notre expertise et notre capital humain à ceux d’Orange pour la création de la banque 100% digitale Orange Bank Africa », a-t-il insisté.

Stéphane Richard et Jean Kacou Diagou ont animé, jeudi, une conférence de presse pour mieux communiquer sur Orange Bank Africa. A cette occasion, Alioune Ndiaye, Directeur Général Orange Middle East Africa a souligné que « la différence entre les autres banques est que nous avons un modèle qui s’appuie sur un canal mobile ».

« Et l’autre élément de particularité, toujours selon Ndiaye, est la promesse, l’accessibilité et l’instantanéité des réponses concernant les prêts. Avec Orange Bank Africa, dès lors que vous faites un prêt, l’analyse du dossier est automatique. Ce qui est différent des autres banques où l’attente est longue à cause de l’analyse des dossiers ».