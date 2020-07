Covid-19 : L’instabilité économique est le plus grand défi selon les jeunes africains

L’instabilité économique est le plus grand défi auquel les pays africain sont confrontés à la suite du Covid-19. C’est du moins ce que pensent près de 8 jeunes africains sur 10 sondés par la Fondation Mo Ibrahim.

Selon le rapport, contenant les résultats d’un sondage mené auprès de jeunes africains et publié ce 23 juillet 2020, il en ressort que pour 79% des interviewés, l’instabilité économique est le plus grand défi auquel leur pays est confronté, dans ce contexte pandémique. Après vient le chômage, qui est considéré comme le deuxième défi pour 66% des répondants.

Dans l’enquête « Mo Ibrahim sur la perception de la Covid-19 par les jeunes africains », les personnes interrogées ont fait état d’une importante inquiétude concernant la restriction de leurs droits civiques et émis des réserves sur des politiques gouvernementales prohibitives. Questionnées sur les futures politiques de lutte contre la pandémie, les jeunes ont appelé à des politiques économiques et sociales avec une dimension genre claire.

« Plus de la moitié des répondants souhaiteraient une amélioration des infrastructures de santé. 58% ont noté que l’accès et la fourniture des soins de santé dans leur pays sont inadéquats», révèle la Fondation Mo Ibrahim. Plus de 52% de l’échantillon ne sont pas convaincus de pouvoir accéder aux soins de santé pendant la pandémie, souligne le rapport. Les jeunes sont optimistes quant à l’avenir, 84% des personnes interrogées estiment que la crise offre une opportunité de réformer les politiques actuelles.

« Je partage leur optimisme et j’espère que, grâce à une saine gouvernance, les pays africains géreront cette crise et se rapprocheront de leurs objectifs sociaux et économiques», a commenté Mo Ibrahim, le président de la Fondation éponyme. « La prise de décision doit inclure le plus grand atout de notre continent, ses jeunes, maintenant plus que jamais », a-t-il ajouté.

Notons qu’en Afrique, l’âge médian est de 19,7 ans et 1 milliard de personnes ont moins de 35 ans.