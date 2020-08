Le FMI approuve un nouveau financement d’urgence au profit du Gabon

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, vendredi 31 juillet, un nouveau financement d’urgence de 152,61 millions de dollars en faveur du Gabon, pour l’aider à renforcer son système de santé et à soutenir les ménages et les entreprises contre les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19.

Ce nouveau décaissement, qui vient s’ajouter aux 147 millions de dollars déjà approuvés en avril, est accordé au titre de l’instrument de financement rapide pour aider Libreville à faire face à la crise sanitaire.

Réagissant au lendemain du soutien annoncé, le ministre gabonais de l’Economie et de la Relance, Jean Marie Ogandaga, a indiqué que « ce financement d’urgence vient en appui aux actions déjà engagées par le gouvernement pour limiter les effets de la Covid-19 sur le plan social et économique ».

Il est « à la fois une marque d’encouragement du FMI aux efforts consentis par le Gabon pour sa relance et de la reconnaissance de sa bonne gouvernance », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le FMI a fait constater, dans son communiqué, que «la diminution de la demande extérieure et l’intensification des effets de la pandémie de Covid-19 ont davantage détérioré les perspectives de croissance et aggravé les positions extérieure et budgétaire» du Gabon.

L’organisation a estimé que les ressources supplémentaires devraient contribuer à renforcer les services de santé, à protéger les groupes les plus vulnérables et à soutenir le secteur privé, en particulier les petites entreprises.

Le FMI a souligné, par ailleurs, que les autorités de Libreville se sont engagées à « une bonne utilisation » des ressources d’urgence allouées. Elles ont promis réaliser un audit sur les dépenses liées à la pandémie et publier tous les contrats de marchés publics liés à la crise.