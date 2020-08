Madagascar/Covid-19 : Le président Rajoelina assure que le «pire» a été évité grâce au Covid Organics

Le président malgache, Andry Rajoelina, dont le pays a connu ces derniers temps une augmentation importante des cas de contaminations au coronavirus, a affirmé, dimanche 9 août, que le pire a été évité dans son pays, grâce notamment au Covid Organics (CVO), un remède malgache à base d’artemisia.

« Si on n’avait pas eu le CVO, on aurait eu droit à des cadavres éparpillés dans la rue », a affirmé le chef de l’Etat lors de son allocution à la télévision nationale, rassurant qu’« on a évité le pire ».

« C’est grâce à la distribution massive de la tisane Covid-Organics dans tout le pays que nous avons un faible taux de létalité », a insisté le président qui continue à défendre cette potion conçue par l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA), en dépit des critiques de certains spécialistes à l’encontre du produit.

Madagascar a enregistré plus de 13.000 cas de coronavirus depuis mars, dont 148 décès. Pour le président, cette situation est moins grave que l’épidémie de peste qui avait ravagé son pays en 2017 et qui avait fait 209 morts entre le 1er août et le 27 novembre 2017.

Il a soutenu aussi que le taux de mortalité lié au coronavirus est de moins de 1% dans son pays, contre une moyenne de 2% en Afrique, et 3% dans le monde.

Considérant que le pire est passé, le dirigeant malgache a annoncé quelques nouvelles mesures, alors que l’état d’urgence a été prorogé samedi par le Conseil des ministres pour 15 jours supplémentaires.

Concernant la capitale Antananarivo qui avait été reconfinée il y a un mois, le chef de l’Etat a annoncé un déconfinement partiel. A partir de ce lundi 10 août, les travailleurs pourront se mettre au travail jusqu’à 17h00, au lieu de 13h00 auparavant. Les marchés seront également ouverts jusqu’à la même heure ; par contre les transports en commun et les voyages entres les provinces ne sont toujours pas autorisés.