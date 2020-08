Gabon : La fin des travaux de la Transgabonaise prévue en 2023

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba a annoncé dimanche dans son traditionnel discours à la nation, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, l’achèvement en 2023 des travaux de la Transgabonaise, une route devant relier Libreville à Franceville sur 780 km, pour un budget prévisionnel de 600 milliards de FCFA.

«Notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la Transgabonaise, qui traversera notre pays d’est en ouest sur 780 kilomètres. Les travaux ont déjà démarré avec la réfection d’un premier tronçon à l’entrée de Libreville. Ce chantier, sera achevé en 2023 et son impact sera majeur», a déclaré le président Bongo.

Le mois passé, le gouvernement avait informé que les travaux de la transgabonaise, initialement prévus pour juillet 2020, avaient été repoussés en septembre à cause de la pandémie de Covid-19.

Ce projet routier qui sera réalisé par la Société autoroutière du Gabon (SAG), devrait selon le président gabonais «révolutionner» les vies et l’économie au Gabon, «permettra le développement des échanges nationaux», favorisera «la création d’emplois et la naissance de nouvelles opportunités économiques pour les provinces» et «permettra également le rapprochement des familles».

« Après la finalisation de ce projet, vecteur de développement, plus rien ne sera comme avant », a assuré le président qui a passé en revue dans son discours, les actions déjà réalisées, celles qui sont en cours et d’autres qui devraient être consolidées à l’avenir.

Le président Ali Bongo a présenté en quelque sorte un bilan touchant les aspects aussi bien économiques que politiques et sociaux dans le pays.