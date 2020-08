Mettre fin aux « dépenses d’urgence » est une des principales mesures prises mardi lors d’une réunion du Comité de conjoncture économique de la RDC, dirigée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, et à laquelle ont pris part les ministres du Budget, Jean-Baudouin et du Plan et des Finances, ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale.

« Le Premier ministre nous a instruit, moi-même, mon collègue des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo de tenir à nos engagements, notamment respecter le cadre du plan de trésorerie, respecter l’instruction du Président de la république, pour mettre fin aux dépenses d’urgence », a déclaré Jean-Baudoin Mayo.

Ce ministre a prévenu que « ceux-là qui viennent faire pression, qui viennent avec des raisons redondantes » n’auront plus gain de cause « parce qu’il n’y aura plus des dépenses d’urgence ».

Le Comité de conjoncture a lancé un appel à l’attention de tous les membres du gouvernement à se conformer à cette ligne de conduite, sachant que l’objectif derrière cette démarche est de parvenir à une « stabilité du cadre macro-économique et monétaire ».

Un pacte de stabilité économique a été signé au cours de la réunion, devant aider le gouvernement à éviter d’engager toutes sortes de dépenses qui ne sont pas inscrites dans les prévisions budgétaires de l’Etat, aussi urgentes soient-elles.