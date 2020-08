Tunisie : Le patronat plaide pour un état d’urgence économique

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a annonce mardi dans un communiqué, avoir demandé à l’Etat tunisien, l’activation immédiate de l’état d’urgence économique, afin «de protéger la souveraineté économique ainsi que le tissu économique de la Tunisie».

Se basant sur des indicateurs alarmants, révélés par la Banque centrale, notamment une contraction du PIB de 21,6% et un taux inquiétant du chômage à 18%, pour le deuxième trimestre de 2020, l’UTICA a plaidé pour un état d’urgence économique.

«La proclamation de l’état d’urgence économique serait, certes, le meilleur choix dans le contexte actuel, principalement en pleines concertations de former un gouvernement de compétences indépendantes », écrit le patronat tunisien dans son communiqué. « Il s’agit du meilleur choix pour espérer pouvoir résoudre la situation difficile évitant tous calculs partisans », a argumenté l’UTICA.

Le patronat soutient que pour relancer l’économie tunisienne, «il faut réunir tous les ingrédients, avec l’accélération de la concrétisation des grandes réformes, tout en stimulant le développement régional et en appuyant les secteurs économiques les plus fragiles».

«Des pactes filières pour les secteurs vitaux, la réforme du Code des changes et la lutte contre l’économie parallèle en favorisant la migration de ses acteurs vers l’économie organisée, devraient être mis en place», a entre autre proposé la centrale patronale.

Pour UTICA, la priorité des priorités, ne devrait être autre que le sauvetage de l’économie et sa relance. «La Tunisie demeure en mesure de surmonter cette crise à condition de faire preuve de sagesse et de se concentrer sur les dossiers économiques et sociaux vitaux», a conclu le patronat.