Des djihadistes prennent en otage des centaines de civils au Nigeria

Des militants de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) auraient pris en otage des centaines de civils dans la ville de Kukawa située dans la région du lac Tchad, au nord-est du Nigeria, selon des sources locales et sécuritaires.

Un leader d’une milice civile, Babakura Kolo, a expliqué que « des ‘terroristes’ d’Iswap ont pris le contrôle de Kukawa mardi soir, et ont pris en otages des centaines de civils », qui ne sont autres que des habitants de cette ville qui venaient de regagner leur foyer après avoir passé deux ans dans un camp de déplacés, fuyant les violences qui sévissent dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria.

D’après une source sécuritaire, des avions de combat auraient été déployés à Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno, pour « s’occuper de la situation ».

L’Iswap, une branche qui a fait scission avec Boko Haram en 2016, est affilié à l’organisation Etat islamique (EI) et mène de nombreuses attaques, non seulement contre des soldats mais aussi contre des civils. Quelques villes moyennes et villages seraient sous son contrôle dans la région de Borno.

Par ailleurs, l’armée nigériane a annoncé ce mercredi dans un communiqué, la mort d’au moins 20 membres de la Province d’Afrique de l’Ouest de l’Etat islamique (PAOEI), dont plusieurs responsables, tués au début de cette semaine à Bukar Meram dans l’Etat de Borno, au cours d’une opération menée par l’armée de l’air nigériane.

La localité abrite un centre logistique majeur du mouvement djihadiste qui hébergeait plusieurs dizaines de ses militants et certains de ses principaux dirigeants. C’est ce centre qui a été visé par l’armée.