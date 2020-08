La Banque centrale de Zambie compte inclure le Yuan chinois dans sa réserve en devises

La Banque centrale de Zambie veut diversifier ses devises de réserve et envisagerait d’opter pour le Yuan ou le Renminbi (monnaie chinoise) à côté du Dollar américain.

« En général, la plupart de nos obligations sont en dollars mais nous avons également certaines réserves en euros ou en livres sterling. L’or est une autre option et nous envisageons aussi de détenir des renminbis », a déclaré jeudi le gouverneur de la Banque de Zambie, Denny Kalyalya, lors d’un point de presse.

Depuis quelques années, le yuan (RMB) suscite de plus en plus d’intérêt en Afrique, car considérée comme une monnaie pouvant faciliter le commerce et les investissements entre la Chine et le continent, où le Nigeria et l’Afrique du Sud ont déjà inclus le RMB dans leur réserve de devises étrangères.

Pour certains experts africains, cette adoption de la monnaie chinoise devient de plus en plus inévitable et craignent, à long terme, que le yuan ne fasse de l’ombre à la devise phare des échanges internationaux qu’est le dollar.

De son côté, la Chine tient mordicus à la promotion de l’internationalisation de sa monnaie. Si les règlements internationaux des pays africains se font principalement en dollars américain, pourtant les échanges commerciaux du continent noir sont moins développés avec les Etats-Unis qu’avec la Chine.