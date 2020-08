Total obtient autorisé à assurer la sécurité de son projet gazier au Mozambique

Le groupe pétrolier français Total a annoncé lundi dans un communiqué, avoir signé un accord avec l’Etat mozambicain, lui permettant de protéger les installations de son mégaprojet gazier dans le nord du pays qui fait face à des menaces terroristes.

Il est question, en clair, de la mise en place d’une « force conjointe » qui « sera chargée d’assurer la sécurité des activités du projet (…) sur le site d’Afungi et autour », explique le document. Total et ses partenaires devraient fournir un « soutien logistique » à la force, pendant que Maputo s’assurera que l’accord sera exécuté conformément au respect des droits de l’homme.

Le nord du Mozambique a été secoué récemment, notamment avec la prise du contrôle du port stratégique de Mocimboa da Praia, le 12 août dernier, par un groupe d’hommes armés qui a réussi à mettre en déroute l’armée nationale. Les forces de sécurité de Mozambique ont eu à lancer une grande offensive pour reprendre ce port.

Ces incidents sont intervenus moins d’un mois après que le pétrolier Total ait signé, le 17 juillet, un accord de financement d’un montant de 14,9 milliards de dollars (13 milliards d’euros) pour un projet gazier dans cette partie du pays, où de vastes réserves sous-marines ont été découvertes au début des années 2000.

La région, à majorité musulmane et une des plus pauvres du pays, est depuis près de trois ans le théâtre de violentes attaques perpétrées par des islamistes affiliés au groupe Etat islamique (EI). Selon l’ONU, plus de 1.500 personnes ont déjà péri dans ces violences, tandis que plus de 250.000 autres ont dû fuir leurs maisons.