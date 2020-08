L’OMS assure que 172 pays engagés dans le programme de vaccins anti-Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 172 pays se sont engagés à participer au futur dispositif mondial d’accès aux vaccins contre la Covid-19 dénommé COVAX.

«Je suis heureux d’annoncer qu’à ce jour, 172 pays sont engagés dans le programme COVAX Service mondial pour les vaccins, qui dispose d’un portefeuille de vaccins anti-covid-19 le plus important et le plus diversifié au monde», a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

«À l’heure actuelle, neuf vaccins font partie de ce portefeuille dynamique qui est constamment révisé et optimisé pour garantir l’accès à la meilleure gamme de produits possible», a-t-il ajouté, précisant que neuf autres vaccins sont en cours d’évaluation pour le long terme, ce qui porterait à 18 le nombre de vaccins inscrits dans ledit programme.

Le programme COVAX est co-dirigé par l’alliance GAVI pour les vaccins, l’OMS et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

Selon ses promoteurs, ce programme est conçu pour garantir un accès équitable au niveau mondial aux vaccins, une fois qu’ils sont développés et autorisés à être utilisés. L’objectif du programme COVAX, défendent les trois partenaires, est de sécuriser l’approvisionnement et de fournir 2 milliards de doses de vaccins dans les pays qui s’engagent d’ici fin 2021.