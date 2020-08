Les inondations au Niger ont fait 45 morts et plus de 220.000 sinistrés

Les inondations provoquées par de fortes pluies qui s’abattent sur le Niger depuis le mois de juin, ont déjà fait 45 morts et 226.563 sinistrés ayant fui leurs maisons, à la date du 24 août dernier, a annoncé jeudi dans un communiqué, le ministère nigérien de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes.

Plusieurs régions de cet Etat sahélien sont touchées par les inondations, notamment Maradi (centre-Sud), Tahoua et Tillabéri (Ouest), et Dosso (Sud-Ouest).

A Niamey, la capitale, de nombreux quartiers sont engloutis par les eaux de pluie. Les eaux du fleuve Niger sont montées jusqu’à franchir par endroits, la digue de protection. Après avoir englouti les rizières, les eaux se sont déversées dans les zones d’habitation, selon les témoignages.

Le centre régional AGRHYMET, une institution spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), basé à Niamey, a annoncé jeudi, avoir observé une «montée rapide du niveau d’eau suite à la faible pluviométrie reçue hier soir [mercredi 26 août, ndlr] dans les sous-bassins amont ».

La côte du fleuve Niger à Niamey était mercredi soir à H = 660 cm ; jeudi matin, le niveau des eaux est passé à 669 cm à 7h00 pour atteindre 672 cm à 10h00, selon ce centre.

« Ces chiffres montrent une augmentation significative du coefficient de ruissellement de ces bassins, suite à la forte saturation des sols », a-t-il alerté tout en appelant à une « vigilance » de la part des résidents de la rive droite à Niamey.

Le dernier bilan officiel fait état de l’effondrement de 20.201 maisons, 1.167 cases, 64 salles de classe, 24 mosquées et d’un dispensaire. Côté bétail, ce sont plus de 4.290 têtes qui ont été décimées. 448 greniers à céréales, 713 puits d’eau potable et 5.306 hectares de cultures ont été endommagés.

Les autorités disent ne ménager aucun effort pour tenter de gérer la situation et venir en aide aux sinistrés, mais elles n’échappent pas aussi aux critiques de la population. En 2019, les inondations avaient fait 32 morts et plus de 226.000 sinistrés.