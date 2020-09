L’Allemagne et le Sénégal signent trois accords de coopération financière et technique

L’Allemagne et le Sénégal ont signé jeudi à Dakar, trois nouveaux accords de coopération financière et technique dont le montant global s’élève à 146 millions d’euros, octroyés au Sénégal, sous forme de dons par le gouvernement allemand, annonce un communiqué du ministère sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Les contrats ont été paraphés par l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Dakar, Stephan Roken, et le ministre sénégalais en charge de l’Economie, Amadou Hott, en présence de la représentante de l’Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson.

Ces financements vont soutenir le programme national de résilience économique et sociale (PRES), mis en place par le gouvernement sénégalais dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et contribuer à la réalisation des priorités du Plan Sénégal émergent, a expliqué Amadou Hott, saluant au passage, le dynamisme de la coopération sénégalo-allemande.

La partie allemande a affirmé être animée par le souci « d’aider le gouvernement sénégalais à préserver les emplois du secteur privé et à empêcher la faillite des entreprises», ainsi qu’à maintenir «la paix sociale au Sénégal», a souligné en visioconférence, le secrétaire d’Etat allemand à la coopération et au développement, Martin Jager. Berlin a par ailleurs encouragé son partenaire sénégalais à tenir aux « principes d’une bonne gouvernance ».

La cheffe de la délégation de l’Union européenne à Dakar a fait remarquer que la « contribution de l’Allemagne augmente considérablement la contribution de la Team Europe au Fonds force Covid », au point de devenir son « premier contributeur ».

Ce Fonds de riposte et de solidarité avait été mis en place par le président sénégalais Macky Sall pour contrer les effets de la Covid-19. Il devait être alimenté par l’Etat, le secteur privé, les partenaires au développement et toutes les bonnes volontés.