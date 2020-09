L’économie sud-africaine poursuit sa descente aux enfers

L’économie sud-africaine a enregistré une chute sans précédent de 51% au deuxième trimestre, par rapport à l’année précédente, a révélé mardi, l’agence de statistiques (StatsSA) du pays.

Neuf des dix secteurs principaux économiques du pays se sont contractés, selon la StatsSA, précisant que les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’exploitation minière affichent une baisse d’activité de plus de 70%.

Concernant l’industrie du tourisme, « les dépenses dans les restaurants et les hôtels se sont presque intégralement taries et ont plongé de 99,9% », déplore l’agence.

Par contre le secteur de l’agriculture a tenu bon grâce notamment aux exportations de maïs qui ont enregistré une augmentation, et à l’accroissement de la demande extérieure pour les agrumes et les noix de pécan.

L’économie du plus grand pays industrialisé d’Afrique, qui était déjà en récession, a dû être fragilisée davantage par la pandémie de Covid-19. En effet, les mesures instaurées pour freiner la propagation du virus, dont un confinement strict et la fermeture de toutes les frontières, ont largement contribué à son effondrement.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie sur le continent africain. Le dernier bilan fait état de plus de 640.000 cas dont plus de 15.000 décès.